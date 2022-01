LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, annunciata la data d'uscita

TT Games ha avuto bisogno del suo tempo per completare LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, e non gliene si può certo fare una colpa vista la portata dell’impresa. Questo gioco andrà infatti a raccogliere eventi e personaggi da tutti e nove i film della serie cinematografica, ovviamente reinterpretati con la classica ironia dei videogiochi della serie LEGO. In ogni caso, finalmente abbiamo di fronte quella che sarà la data d’uscita del gioco, prevista per il 5 aprile su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

L’annuncio arriva accompagnato da un trailer di gamplay bello sostanzioso, che ci mostra alcune delle iconiche ambientazioni che potremo rivisitare in LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.