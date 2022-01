Call of Duty rimarrà su PlayStation, parola di Phil Spencer

Ancora una reazione alla recente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Dopo le parole di Sony di ieri in relazione agli accordi presi con la compagnia diretta da Bobby Kotick, nei cui confronti il colosso giapponese si aspetta che i rapporti già in essere vengano mantenuti, ora è direttamente il capo della divisione Xbox a dire la sua.

Intervenendo su Twitter, infatti, Phil Spencer non solo ha assicurato che Microsoft onorerà gli accordi presi da Activision Blizzard con Sony prima dell’acquisizione, ma ha anche espresso il desiderio che Call of Duty rimanga sulle piattaforme PlayStation. “Sony è una parte importante della nostra industria e apprezziamo la relazione che abbiamo instaurato con loro,” ha dichiarato Spencer.

Un messaggio asciutto che lascia poco spazio alle interpretazioni, sebbene non venga fatto alcun cenno alle altre proprietà intelletuali di in mano ad Activision Blizzard. Va bene Call of Duty, ma continueremo a vedere Diablo, Crash Bandicoot o Spyro su PS5 (e oltre)? A questa domanda non vi è ancora risposta.

Condividi con gli amici Inviare