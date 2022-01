Life is Strange: Remastered Collection per Switch è stato rinviato

Originariamente avrebbe dovuto vedere la luce poche settimane dopo l’uscita di Life is Strange: True Colors, invece la Remastered Collection che include il primo gioco della serie e il prequel Before the Storm venne spostata al 1° febbraio. Ora la raccolta sta per approdare su tutte le piattaforme tranne una: Nintendo Switch.

Life is Strange: Remastered Collection per la console ibrida della Grande N è difatti stato rinviato a data da destinarsi. Tramite un messaggio diffuso nelle scorse ore sui social, gli sviluppatori fanno sapere di avere bisogno di un altro po’ di tempo prima di pubblicare la raccolta su Switch. Il team assicura che la Remastered Collection uscirà entro l’anno, ma non sappiamo ancora di preciso quando.

