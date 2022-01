GRID Legends: l'attore Ncuti Gatwa protagonista del nuovo trailer

Codemasterd ha confezionato un nuovo trailer di GRID Legends intitolato “Uomo. Macchina” con l’attore Ncuti Gatwa, che nel gioco presterà le fattezze al pilota Valentin Manzi della Voltz Racing.









Ncuti esplora la connessione tra pilota e macchina e la dedizione necessaria per diventare un campione delle corse. Ncuti condivide i riflettori con la Tushek TS 900, completa della sua esclusiva livrea di gioco. Con l’inclusione della TS 900 Racer Pro, Tushek fa il suo debutto videoludico in GRID Legends. La TS 900 Racer Pro è la più leggera hypercar disponibile, con ogni componente progettato per ridurre il peso e offrire un’esperienza di guida estrema.

“È stato un piacere lavorare con Ncuti. La sua interpretazione di Valentin Manzi ha portato la nostra modalità storia, Driven to Glory, a un altro livello, e sappiamo che i suoi seguaci si divertiranno a correre al suo fianco“, ha detto John Merchant, Brand Director di Codemasters. “I giocatori ora capiranno cosa è necessario per competere nella GRID World Series e ci vorrà molto più che concentrazione e qualche buona mossa per vincere“.

GRID Legends sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One, e Series X|S.