Total War: Warhammer 3, ecco un trailer dedicato al Principe Demone

Creative Assembly ha pubblicato un nuovo trailer di Total War: Warhammer 3 dedicato al Principe Demone, il Lord Leggendario del Caos Indiviso che, come abbiamo avuto modo di scrivere nella recente anteprima, è quasi interamente personalizzabile dal giocatore. Già che ci siamo, ci preme ricordare che stasera alle 21.30 saremo in diretta sui nostri canali Twitch, Youtube e Facebook per parlare approfonditamente della campagna del gioco.









Man mano che ci addentreremo nella campagna, infatti, potremo acquisire Gloria verso questa o quella divinità del Caos. In cambio, i Poteri Perniciosi ci offriranno doni in grado di modificare sia l’aspetto del Principe Demone che le sue abilità. Si tratta di una nuova meccanica introdotta in Total War: Warhammer 3 che punta ad aumentare la profondità strategica del gioco.

Tra l’altro vi ricordiamo che l’uscita di Total War: Warhammer 3 è ormai dietro l’angolo. Lo strategico di Creative Assembly e SEGA sarà disponibile su PC dal 17 febbraio.