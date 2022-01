Blizzard: Mike Ybarra parla dei piani per il futuro

Com’è facile immaginare, la recente notizia dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ha dato molto di cui parlare. Nel corso delle ultime ore abbiamo potuto leggere le dichiarazioni dei piani alti di Sony e la risposta di Phil Spencer alle loro preoccupazioni. Dal canto suo, il presidente di Blizzard Mike Ybarra ha preferito rivolgersi direttamente ai suoi dipendenti e agli appassionati delle numerose IP dello studio di Irvine.

Come possiamo leggere nel messaggio pubblicato sul sito ufficiale di Blizzard, Ybarra ha speso molte parole nel chiarire i passi che la compagnia intende svolgere per mettersi alle spalle un anno che è stato segnato dalle critiche. L’intento, senza dubbio, è sia quello di rassicurare i dipendenti che di mostrare a Microsoft la piena volontà di girare pagina. Non è mancata però anche qualche parola rivolta più nello specifico ai giocatori.

“Sappiamo che dobbiamo fornite contenuto ai nostri giocatori più regolarmente,” ha dichiarato Mike Ybarra, riferendosi probabilmente World of Warcraft: Shadowlands, “e innovare sia nei nostri giochi esistenti, che oltre ad essi. Abbiamo alcune cose interessanti da annunciare, delle quali parlerò nel corso della prossima settimana.” Difficile che Blizzard stia nascondendo qualcosa di grosso, ma di sicuro qualche aggiornamento su Diablo IV o Overwatch 2 non ci farebbe dispiacere. Staremo a vedere.