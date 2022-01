Battlefield 2042: EA sarebbe molto delusa, possibile la transizione a F2P

A dispetto delle ampie promesse, sembra proprio che Battlefield 2042 non sia riuscito ad incontrare l’apprezzamento dei giocatori. Nonostante i tentativi di DICE di rimediare alle criticità del gioco e un recente periodo di free weekend, la popolazione sui server ha infatti riscontrato un calo costante. La situazione è giunta al punto che il publisher Electronic Arts non avrebbe mancato di rendere nota la sua delusione.

A riferirlo è il giornalista Tom Henderson, secondo il quale il publisher starebbe “considerando tutte le opzioni” nei confronti di Battlefield 2042. Fra queste opzioni, a quanto pare, è incluso anche un suo possibile rilancio in chiave F2P. Va detto modello free to play ha dimostrato ormai da tempo di essere una via valida per il successo di mercato senza necessariamente andare a discapito della qualità: e lo sa bene Electronic Arts, che fa da publisher anche per il battle royale Apex Legends. Resta da vedere se questa strada verrà adottata anche dalla serie militaresca di DICE.