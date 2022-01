The Legend of Zelda: Majora's Mask in arrivo su Nintendo Switch Online

Com’è ben noto, fra i titoli storici a cui possiamo accedere tramite il servizio Nintendo Switch Online c’è anche un’interessante selezione di titoli provenienti dalla libreria del Nintendo 64. Questa selezione si arricchirà prossimamente di uno dei titoli più famosi della storia di Nintendo: stiamo parlando dell’affascinante quanto inquietante The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

L’annuncio dato tramite i canali social non riporta una data esatta per l’arrivo di The Legend of Zelda: Majora’s Mask, ma potremo in ogni caso tornare a visitare il mondo di Termina nel corso del mese di febbraio. Ricordiamo che l’accesso al catalogo di giochi del Nintendo 64 richiede, oltre alla sottoscrizione Nintendo Switch Online, anche il Pacchetto aggiuntivo.