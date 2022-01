For Honor: il nuovo eroe è una pirata, ecco il trailer di presentazione

A distanza di parecchi anni dal lancio, pare proprio che For Honor continui ad andare alla grande. Il simulatore di botte medievali di Ubisoft intende infatti celebrare il suo sesto anno di vita con un nuovo eroe, una pirata dall’aspetto decisamente minaccioso. Lo studio di sviluppo ha anche preparato un bel trailer di presentazione per questa feroce lottatrice, che potete trovare di seguito.









La pirata sarà disponibile a partire dal 27 gennaio come parte di un pacchetto che includerà un Ornamento esclusivo, un Outfit Elite, sette giorni di Stato di Campione e tre Casse Avvoltoio. Acquistabile presso lo store Ubisoft al prezzo di 7,99€, dal 10 febbraio questo pacchetto potrà anche essere sbloccato per 15.000 Steel. L’arrivo dei pirati segna però anche un passo importante per il futuro di For Honor, dato che questi sparvieri del mare sono i primi Viaggiatori, un gruppo di eroi senza nessun collegamento con le fazioni esistenti che saranno i protagonisti dell’Anno 6: Lost Horizons, il cui inizio è previsto per il 17 marzo. Potete trovare ulteriori informazioni sul sito ufficiale.