Suda51 ha avuto qualche incontro con Marvel

Nel corso di un’intervista con la pubblicazione giapponese Automaton, riportata da VGC, Gōichi “Suda51” Suda ha parlato dei piani di Grasshoper Manufacture per il futuro. Il CEO dello studio ha parlato ancora una volta dell’intenzione di creare tre nuove IP nel corso dei prossimi dieci anni; finora, lo studio si è occupato principalmente di sviluppare progetti legati a franchise in mano a terze parti.

C’è però una proprietà intellettuale d’altri alla quale Suda51 non dispiacerebbe poter lavorare. “Abbiamo avuto un po’ di discussioni con Marvel, e abbiamo parlato della possibilità di lavorare assieme a qualcosa.” Vale la pena tenere presente che qualche mese fa Gōichi Suda aveva dichiarato il suo interesse nei confronti di Deadpool, e dato il lavoro svolto dal suo studio su No More Heroes III non dubitiamo che quella fra il mercenario chiacchierone e Grasshoper Manufacture sarebbe un’unione perfetta. Resta da vedere cosa ne pensa Marvel in proposito.