Uncharted: Legacy of Thieves Collection, ecco il trailer di lancio per PS5

Manca ormai poco all'uscita di Uncharted: Legacy of Thieves Collection per PS5, prevista per il 28 gennaio, e giusto per assicurarsi che nessuno si dimentichi che Nathan Drake e amici stanno per tornare in forma più smagliante che mai, Sony ha deciso di pubblicare un nuovo trailer. Rispettando in pieno le atmosfere della serie, il video è ricco di momenti ad alta intensità, sequenze spettacolari e persone appese sul ciglio di un baratro.









Uncharted: Legacy of Thieves Collection è la versione rimasterizzata e aggiornata per PS5 di Uncharted 4 e del suo DLC The Lost Legacy, attualmente disponibile per il preordine al prezzo di 49,99€. Chi già possiede il titolo originale o il suo Digital Bundle potrà usufruire di uno sconto di 10€. Questa collezione arriverà anche su PC tramite Steam, ma in questo caso la data di uscita è ancora sconosciuta.