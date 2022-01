Rise of the Triad Remastered sarà pubblicato da Apogee Entertainment

Annunciato nel 2020 da 3D Realms, Rise of the Triad Remastered passa per un cambio di mano. Come annunciato tramite comunicato stampa, la versione rimasterizzata dello storico FPS sarà infatti ora pubblicata interamente da Apogee Entertainment, inizialmente co-publisher del gioco. Quello di Apogee è un nome legato a doppio filo a quello dello sparatutto, dato che lo studio aveva sviluppato la versione originale del gioco e collaborato al suo rilancio del 2013. “Anche se c’è un posto speciale nei nostri cuori per Rise of the Triad, sappiamo che è in buone mani con i nostri amici di Apogee Entertainment”, ha dichiarato Frederik Schreibe, CEO di 3D Realms.

Rise of the Triad Remastered uscirà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2022, mantenendo intatta l’essenza dell’originale. Saranno in ogni caso presenti alcuni aggiornamenti per tenerlo al passo coi tempi, come ad esempio la mira tramite mouse, il supporto per monitor widescreen e un multiplayer ampliato.