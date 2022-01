Syberia: The World Before ha una nuova data di uscita

Forse ci siamo: dopo il rinvio dello scorso dicembre, Syberia: The World Before ha ora una nuova data di uscita. Microids ha fatto sapere che l’avvetura grafica del compianto Benoît Sokal verrà pubblicata su PC il prossimo 18 marzo non soltanto su Steam, ma anche su GOG ed Epic Games Store.

Lo studio francese spiega che il tempo di sviluppo aggiuntivo è stato impiegato per migliorare la qualità del prodotto finale in modo da soddisfare le aspettative dei fan di Kate Walker. Le versioni console di Syberia: The World Before, invece, sono ancora sprovviste di una data di uscita definitiva, ma Microids assicura che verranno pubblicate nel corso del 2022.

