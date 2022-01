Nagoshi Studio è il nuovo team di sviluppo del creatore di Yakuza

Sapevamo già che Toshihiro Nagoshi, il creatore della saga di Yakuza, avesse lasciato SEGA per entrare nell’organico di NetEase. Ora la compagnia ha annunciato la creazione di Nagoshi Studio, un nuovo team di sviluppo guidato proprio da Toshihiro Nagoshi con sede in quel di Shibuya, a Tokyo.

Lo scopo di questo studio di sviluppo sarà quello di creare nuovi videogiochi di alta qualità per console rivolti a un pubblico globale. All’interno di Nagoshi Studio troviamo anche Daisuke Sato, producer della serie Yakuza nonché braccio destro di Toshihiro Nagoshi, il quale lasciò SEGA assieme al suo compagno di avventure sul finire dello scorso anno.

Naturalmente potrebbe volerci un bel po’ prima che Toshihiro Nagoshi e compagni pubblichino il loro primo videogioco prodotto da NetEase, pertanto non possiamo far altro che armarci di pazienza e attendere.

