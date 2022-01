Steam Deck ora supporta il sistema Easy Anti-Cheat

Valve ha annunciato di aver introdotto il supporto nativo a Easy Anti-Cheat per Proton, e dunque per Steam Deck (che si basa su tale sistema operativo).

La compagnia di Gabe Newell ha fatto sapere di aver lavorato con Epic Games al fine di rendere la vita più facile agli sviluppatori di titoli multiplayer che sfruttano questo programma. Valve spiega che gli sviluppatori potranno abilitare EAC senza dover intervenire sul codice del proprio videogioco. Easy Anti-Cheat si aggiunge così a BattleEye, un altro sistema per contrastare la piaga dei cheater già supportato da Steam Deck.

Questa mossa va a inserirsi all’interno di una strategia più ampia volta ad aumentare il numero di videogiochi compatibili con Steam Deck. A tal proposito, pochi giorni fa è stata pubblicata la lista dei titoli la cui compatibilità è stata verificata direttamente da Valve.

Condividi con gli amici Inviare