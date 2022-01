Ahamkara è il nuovo progetto di NIGORO, lo studio di La-Mulana

NIGORO, lo studio di sviluppo che ha dato i natali ai due La-Mulana, ha annunciato il suo prossimo progetto: si tratta di Ahamkara, anche se il titolo è ancora provvisorio.

“In quel di NIGORO creiamo videogiochi da una decina di anni e finalmente ci siamo accorti di non essere molto bravi a svilupparli in un breve periodo di tempo,” si legge in un messaggio diffuso dallo sviluppatore. “Per il nostro prossimo progetto, Ahamkara (titolo provvisorio), abbiamo deciso di rimanere in silenzio fino a quando non avremo qualcosa da annunciare. Per questo motivo vi salutiamo per darvi appuntamento tra qualche anno.”

A questo punto non sappiamo assolutamente nulla del gioco, se non che esiste ed è in sviluppo.

