Dark Souls: server online chiusi per prevenire potenziali attacchi hacker

Nel corso delle ultime ore, è emersa una vulnerabilità grave riguardante i server di gioco dei titoli della serie Dark Souls, che permette ai classici invasori di eseguire codice nocivo sul nostro PC. Chiaramente, le conseguenze potenziali vanno ben al di là di uno scontro con un avversario con stamina infinita o capace di eseguire backstab automatici, e possono mettere in grave pericolo la sicurezza dei nostri dati.

Proprio per questo motivo, Bandai Namco ha deciso di intervenire chiudendo temporaneamente i server di gioco di tutti i titoli della serie Dark Souls, mentre gli sviluppatori investigano e cercano di risolvere questa vulnerabilità. Vale la pena tenere presente che questo tipo di problema non influenza le versioni PlayStation e Xbox, i cui server sono dunque ancora attivi.