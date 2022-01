Scomparso Zach Ford, designer della serie Borderlands

Nel corso delle ultime ore, è tragicamente scomparso Zach Ford, designer presso PUBG Madison. Prima di entrare nella sussidiaria di KRAFTON, Zach Ford si era fatto un nome presso Gearbox, dove aveva collaborato al design della serie Borderlands e di Battleborn. Proprio il CEO di Gearbox Randy Pitchford lo ha ricordato sul suo profilo Twitter, rivelando come la famiglia Zaford di Borderlands 2 dovesse proprio a lui il suo nome.

Alle commemorazioni si sono uniti anche J. Kyle Pittman, senior designer di Gearbox, Graeme Timmins, che ne ha ricordato il contributo alla creazione di missioni secondarie, dei livelli e del combattimento, e Brenda Romero, sua ex insegnante al Savannah College of Arts and Design.