Watch Dogs: Legion non riceverà altri aggiornamenti

Uscito nell’ottobre 2020 (qui potete trovare la nostra recensione), Watch Dogs: Legion non riceverà ulteriori aggiornamenti. A comunicarlo ci ha pensato il team di sviluppo tramite un lungo messaggio pubblicato sul sito ufficiale, all’interno del quale vengono ripercorsi i numerosi aggiornamenti ricevuti dal gioco nel corso dell’ultimo anno. Fra i tanti, ci sentiamo di segnalare l’espansione Bloodline, che ha visto il ritorno di Aiden Pearce nel ruolo di protagonista, e la modalità Legion of the Dead, che ha catapultato Londra nel bel mezzo di un’apocalisse zombie.

Il Title Update 5.6 segna però la fine dei lavori su Watch Dogs: Legion. Ubisoft ha chiarito che gli sviluppatori possono aspettarsi una quinta stagione di contenuti, attualmente già attiva. Alla conclusione di quest’ultima, le stagione dalla terza alla quinta andranno in rotazione così da permettere ai giocatori di sbloccare i loro contenuti. “Il gioco ha fatto passi da gigante, arricchendosi di un sacco di nuovi contenuti, da una vibrante città del prossimo futuro a una modalità online ricca di azione. Non potremmo essere più fieri del gioco che abbiamo creato, e ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte a questo viaggio per le vie di Londra nel corso di quest’anno”, ha chiuso il team di sviluppo.