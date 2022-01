Nintendo potrebbe annunciare un nuovo videogioco a febbraio

Pare che Nintendo abbia una sorpresa in serbo per i suoi fan. Nell’ultimo numero della rivista giapponese Nintendo Power possiamo infatti trovare un trafiletto (tradotto su Twitter da Dededaio) che anticipa come il prossimo numero, in uscita il 21 febbraio, tratterà un nuovo gioco “che non ci aspettavamo”. Non è chiaro se questo titolo ancora da annunciare sia legato a Kirby, che però ha già Kirby e la Terra Perduta in arrivo, o piuttosto si tratti di un altro franchise. Di sicuro, però, è passato ormai qualche mese dall’ultimo Direct, e a una nuova diretta dedicata ai piani di Nintendo per il 2022 non diremmo certo di no. Chissà che non arrivino presto anche nuove informazioni sul seguito di Breath of the Wild.

Condividi con gli amici Inviare