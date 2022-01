Momodora: Moonlit Farewell, un nuovo trailer per il metroidvania

Non sarà forse famosa come altri esponenti del genere, ma fra gli appassionati di metroidvania la serie Momodora è riuscita a ritagliarsi una buona nicchia di appassionati. Già da qualche tempo lo studio brasiliano Bombservice ha in cantiere un quinto capitolo, intitolato Momodora: Moonlit Farewell. Proprio questo gioco è di recente tornato a mostrarsi in un nuovo trailer.









Come possiamo leggere sulla sua pagina Steam, Momodora: Moonlit Farewell è ambientato cinque anni dopo la fine del terzo capitolo della serie. Quando il suono di una campana dà il via a un’invasione demoniaca, la giovane sacerdotessa Momo Reinol viene inviata ad investigare la causa di questa tragedia, prima che possa decretare la fine del villaggio di Koho. Pubblicato da PLAYISM, il gioco non ha ancora una data d’uscita.