Elden Ring entra in fase gold, mostrato nuovo gameplay

Elden Ring ha di recente fatto una corposa apparizione al Taipei Game Show 2022, con una intervista che ha visto il producer Yasuhiro Kitao parlare di vari aspetti dello sviluppo del gioco. A proposito di quest’ultimo, Kitao ha confermato l’entrata del gioco in fase gold, cioè quel punto in cui il contenuto è da considerarsi completo. Il team di sviluppo passerà in ogni caso le prossime settimane a setacciare il gioco alla ricerca di eventuali bug e glitch.

Yasuhiro Kitao ha anche parlato dell’esplorazione del mondo di gioco. A differenza dei precedenti titoli From Software, Elden Ring presenta infatti un mondo molto più aperto, che include anche dungeon e cripte secondarie il cui completamento non è richiesto per raggiungere la conclusione. Proprio questi dungeon sono il soggetto di alcuni dei nuovi passaggi di gameplay che potete trovare nel lungo video in calce a questo articolo. Per il gioco completo, invece, ci sarà da aspettare il 25 febbraio 2022, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.