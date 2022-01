Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, ecco il trailer finale

Square Enix ha pubblicato il final trailer di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, il prequel a tinte action della celebre saga di JRPG.









Il lungo video della durata di circa cinque minuti si sofferma principalmente sull’impianto narrativo del videogioco sviluppato da Team Ninja, mettendo in evidenza il personaggio di Jack Garland. I veterani della saga di Final Fantasy ricorderanno sicuramente il suo coinvolgimento (per usare un eufemismo) nelle vicende del primo capitolo della serie, a cui questo Stanger of Paradise andrà poi a ricollegarsi, come peraltro è possibile vedere negli ultimi secondi del trailer.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 18 marzo.