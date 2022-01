WWE 2K22: The Almighty dà il via al reveal del roster

2K Games ha dato il via al graduale reveal del roster di WWE 2K22 confermando la presenza di Bobby Lashley, meglio noto con l’appellativo di “The Almighty“.

Oltre a Lashley troveremo anche Edge, Hulk Hogan, Kevin Nash, Rey Mysterio, Scott Hall e Syxx, come segnalato sul sito ufficiale del videogioco. Ulteriori wrestler verranno rivelati nel corso delle settimane che ci separano dall’uscita di WWE 2K22, che vedrà la luce l’11 marzo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

