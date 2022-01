The Walking Dead: Saints & Sinner, annunciato il sequel Retribution

Skydance Interactive ha annunciato The Walking Dead: Saints & Sinner – Chapter 2: Retribution, il sequel dell’acclamato videogioco VR pubblicato due anni fa su PC, PSVR e piattaforma Meta Quest.

Gli sviluppatori fanno sapere che questo secondo capitolo proseguirà della trama del gioco originale, permettendo ai giocatori di riprendere il ruolo di Tourist e continuare a sopravvivere nella New Orleans post apocalittica. Lungo la strada incontreranno nuovi personaggi e affronteranno nuove minacce, e dovranno prendere decisioni che determineranno il loro destino.

“Gli ultimi due anni sono stati assolutamente incredibili per The Walking Dead: Saints & Sinners e siamo grati per il continuo supporto della community di giocatori che hanno contribuito a rendere il gioco il successo che è oggi“, ha dichiarato Chris Busse, capo di Skydance Interactive. “Siamo entusiasti di annunciare il secondo capitolo e non vediamo l’ora di far esplorare ai giocatori le nuove avventure che li attendono“.

The Walking Dead: Saints & Sinner – Chapter 2: Retribution, viene precisato, è un’esperienza di gioco standalone. Ulteriori dettagli verranno svelati nel corso dell’anno.

