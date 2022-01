Weird West: l'ultimo trailer si sofferma su combattimento e abilità

Devolver Digital ha confezionato un nuovo trailer di Weird West in cui Raphael Colantonio, creative director di WolfEye Studios, ci porta alla scoperta delle dinamiche alla base del combattimento e della gestione delle abilità.









Colantonio spiega che in Weird West sarà possibile sfruttare l’ambiente a proprio vantaggio, come in molte immersive sim degne di questo appellativo, a cui possiamo poi aggiungere un ampio ventaglio di abilità a disposizione dei diversi personaggi. Queste possono essere sbloccate lungo il corso dell’avventura, dando al giocatore la possibilità di plasmare i protagonisti secondo il proprio stile di gioco.

Devolver Digital ha poi approfittato dell’occasione per segnalare l’apertura dei pre-order su Steam, dove il gioco è venduto al prezzo di € 39,99. Vi ricordiamo, inoltre, che Weird West sarà disponibile non soltanto su PC, ma anche su console PlayStation e Xbox dal 31 marzo 2022. Il gioco sarà incluso al day one nel catalogo di Xbox Game Pass.