Valve presenta il Dynamic Cloud Sync per Steam Deck e PC

Fra i numerosi interventi che Valve sta attuando in preparazione al lancio dello Steam Deck, lo studio di Belleuve non si è dimenticato di dare un’occhiata anche ai salvataggi in cloud. In questo caso, la novità prende il nome di Dynamic Cloud Sync, e non dubitiamo che susciterà l’interesse di chi ama spostarsi fra piattaforme portatili e fisse a seconda delle necessità del momento. Questa funzionalità, come spiegato sul sito ufficiale, permette infatti un aggiornamento dei salvataggi in cloud molto più frequente: “Ci aspettiamo che gli utenti sospenderanno spesso il loro Steam Deck senza uscire dal gioco, come succede con altre console portatili. Con il Dynamic Cloud Sync, se decidono di continuare a giocare su un altro dispositivo (come il PC o un altro Steam Deck) i loro progressi saranno lì ad attenderli.”

L’implementazione di questa funzionalità non è automatica, e spetta agli sviluppatori. Nel caso in cui non sia attivata, se sospenderemo il gioco sullo Steam Deck e lo lanceremo su un’altra piattaforma ci verrà richiesto di chiudere il processo in atto sulla console portatile o perdere i progressi raggiunti.