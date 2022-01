Apex Legends: un nuovo trailer presenta Mad Maggie

Nuova stagione di Apex Legends, e nuova leggenda in arrivo. Con un nuovo trailer, Respawn Entertainment ha infatti presentato Mad Maggie, volto che sarà sicuramente noto ai fan del battle royale. La scatenata signora della guerra aveva già infatti fatto la sua apparizione agli Apex Games in contemporanea con Fuse, rimanendo però sullo sfondo degli eventi. Ora, invece, è pronta anche lei a scendere in azione. La qui presente Storia di Frontiera, in ogni caso, fa un passo indietro mostrandoci la sua storia e il modo in cui è arrivata a far parte della competizione.









Mad Maggie e il suo atteggiamento punk-rock arriveranno su Apex Legends con l’aggiornamento Defiance, previsto per l’8 febbraio. Nel corso dei prossimi giorni, lo studio di sviluppo condividerà ulteriori dettagli su questa leggenda e sulle sue abilità.