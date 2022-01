Rainbow Six Extraction: a breve sarà disponibile il Buddy Pass

Rainbow Six Extraction è uno sparatutto cooperativo, e in quanto tale rende al meglio quanto è giocato con un gruppo di amici. Per permettere a chiunque abbia acquistato il gioco di farlo provare anche a due suoi amici, Ubisoft ha stabilito che ogni acquisto verrà accompagnato da due Buddy Pass. Questi ultimi permettono a chi li riceve di provare il gioco completo per un periodo di 14 giorni.

I Buddy Pass non sono al momento disponibili, ma non ci vorrà molto prima che lo siano. Come comunicato da Ubisoft tramite i suoi profili social, verranno infatti attivati a partire dal 27 gennaio alle ore 16:00. Disponibile su PC (Epic Games Store, Ubisoft Connect), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, ricordiamo che Rainbow Six Extraction fa anche parte dell’offerta Xbox Game Pass.