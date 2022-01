Nvidia medita di abbandonare la sua acquisizione di ARM

Ormai un anno e qualche mese fa, aveva fatto discreto scalpore la notizia che Nvidia progettava di acquisire il gruppo ARM, gruppo specializzato nella produzione di microprocessori. La transazione avrebbe infatti avuto un costo non indifferente – ben quaranta miliardi di dollari – e avrebbe portato una dose di know-how tutt’altro che secondaria sotto l’ala del Team Green. Pare però che Nvidia intenda rinunciare a questa acquisizione, come segnalato da Bloomberg.

La decisione del produttore di schede video deriverebbe dalla renitenza degli enti regolatori, preoccupati dalla possibili formazione di monopoli o di situazioni anti-concorrenziali. In particolare, la Federal Trade Commission americana aveva deciso di portare in tribunale la questione, e anche se l’acquisizione dovesse superare lo scrutinio degli enti americani, rimarrebbero pur sempre quelli inglesi ed europei. Vale la pena di segnalare che Nvidia non ha ancora confermato né smentito la cosa.