Blizzard al lavoro su un nuovo videogioco survival

Blizzard Entertainment ha pubblicato un annuncio di lavoro grazie al quale veniamo a sapere che lo studio di Irvine sta sviluppando un nuovo videogioco di stampo survival ambientato in un universo del tutto inedito.

La compagnia recentemente acquisita da Microsoft assieme ad Activision dipinge questa nuova IP come un posto dove incontrare eroi e dove verranno raccontate storie inedite, con tantissime possibilità da esplorare.

Per realizzare questo videogioco survival per PC e console, Blizzard è alla ricerca artisti, designer e ingegneri in grado di dar vita alla visione del team. Naturalmente non si conoscono i dettagli del progetto, ma la compagnia ha diffuso i due artwork che trovate in calce all’articolo.

