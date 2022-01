Halo Infinite a quota 20 milioni di giocatori, miglior lancio della serie

Microsoft e la divisione Xbox nello specifico festeggiano un traguardo importante raggiunto da Halo Infinite: lo sparatutto di 343 Industries ha difatti superato quota 20 milioni di giocatori, come confermato dalla stessa compagnia tramite i social. Si tratta del miglior lancio di sempre per un titolo appartenente a questo storico franchise.

Il risultato è dovuto naturalmente a tutta una serie di fattori: in primo luogo l’elevata qualità di Halo Infinite, ma anche alla presenza della campagna single player sul servizio Xbox Game Pass, nonché al modello free-to-play sfruttato da Microsoft per commercializzare il multiplayer di questo FPS. Tutti elementi che hanno permesso ad Halo Infinite di raggiungere e superare 20 milioni di giocatori in poco più di un mese dalla sua uscita su PC e Xbox.

