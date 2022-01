Monark: disponibile la demo su PlayStation Store e Nintendo eShop

NIS America ha reso disponibile la demo di Monark sia sul PlayStation Store che sul Nintendo eShop, permettendo così agli interessati di provare l’intero primo capitolo del videogioco in uscita il 22 febbraio.









Da notare che tutti i progressi accumulati nel corso della demo verranno in seguito trasferiti nella versione completa di Monark. Nel frattempo è stato pubblicato anche il nuovo trailer che trovate qui in alto.

Monark, lo ricordiamo, sarà disponibile anche su PC, tuttavia su questa piattaforma non è possibile scaricare alcun dimostrativo.