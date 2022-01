Life is Strange: Remastered Collection, vediamo il primo trailer di gameplay

Square Enix ha pubblicato un trailer di gameplay di Life is Strange: Remastered Collection, la raccolta che include la prima stagione della serie targata Dontnod Entertainment, nonché il prequel Before the Storm firmato da Deck Nine Games, entrambi in versione rimasterizzata.









Il video presente qui in alto mostra i primi minuti del gioco. Grazie al filmato è possibile apprezzare i modelli dei personaggi aggiornati e i miglioramenti nel motion capture. In particolare le animazioni sono state rese più espressive grazie a una fisica più naturale, lacrime, ferite e altri elementi aggiornati; inoltre è stata introdotta la sincronizzazione labiale completa per aumentare l’immersione nella storia.

Life is Strange: Remastered Collection sarà disponibile dal 1° febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. La raccolta verrà pubblicata anche su Nintendo Switch, ma la pubblicazione di questa versione è stata recentemente rinviata.