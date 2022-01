Blood Bowl 3: la nuova closed beta ai nastri di partenza

Nacon e Cyanide hanno dato il via a una nuova sessione di closed beta per Blood Bowl 3, particolare videogioco tattico ispirato all’omonimo gioco da tavolo ambientato nell’universo di Warhammer.

Questa nuova beta è disponibile da oggi fino al 3 febbraio per i giocatori che si sono registrati lo scorso giugno, permettendo loro di testare tutte le migliorie introdotte durante gli ultimi mesi di lavoro. Cyanide, in particolare, ha ascoltato la community e ha potenziato non solo l’interfaccia utente, ma ha anche reso il gameplay più fluido.

Come nella closed beta precedente, gli utenti possono giocare con diversi team, tra cui gli Orchi Neri, la Nobiltà Imperiale e l’Unione Elfica creando partite tattiche a turni contro altri giocatori (online e offline) o contro l’AI. Inoltre è possibile anche provare una nuova squadra: quella dei Nani.

Blood Bowl 3 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma sarà disponibile nel corso del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.

Condividi con gli amici Inviare