GameStop Italia: multa da 750 mila euro per condotte scorrette

Federconsumatori segnala che l’Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha multato GameStop Italia a causa delle condotte scorrette perpretrate dalla società nella vendita di prodotti online, tra cui anche i bundle obbligatori nel momento in cui si prova ad acquistare una PS5 o una Xbox Series X.

La spinta all’avvio del procedimento è avvenuto proprio grazie alle segnalazioni inviate all’AGCM da Federconsumatori dopo le numerose denunce dei consumatori.

Stando al procedimento istruttorio dell’AGCM, come riportato dalla stessa Federconsumatori, GameStop Italia avrebbe “diffuso informazioni inesatte e ingannevoli sull’effettiva disponibilità dei prodotti venduti online e sui relativi prezzi, oltreché sui tempi di consegna, ma ha anche imposto l’acquisto di prodotti accessori in abbinamento forzoso (bundle) e l’annullamento unilaterale e discrezionale degli ordini effettuati dai consumatori.”

Gli utenti hanno anche segnalato difficoltà a contattare il servizio di assistenza post-vendita ed esercitare il diritto di recesso e rimborso sancito dalla legge.

Alla luce di tutto questo, la sanzione comminata dall’Autorità Garante nei confronti di GameStop Italia ammonta a ben 750 mila euro.

