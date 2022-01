Crysis 4 avvistato online, annuncio a breve?

La recente pubblicazione della Crysis Remastered Trilogy ci aveva in qualche modo fatto sperare in una notizia del genere, ma ora forse ci siamo: Crysis 4 potrebbe presto diventare realtà.

Il presunto quarto capitolo della serie è stato infatti avvistato sul social network cinese BiliBili, dove proprio Crytek China avrebbe dichiaro che Crysis 4 sarebbe in lavorazione. Nel post si fa riferimento all’inizio dell’Anno della Tigre, pertanto è possibile che l’annuncio ufficiale avvenga già il prossimo 1° febbraio, giorno in cui cade proprio il capodanno cinese.

Restiamo ovviamente in attesa di saperne di più, mentre vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute cautele.

