Crysis 4 è ufficiale, ecco il trailer di annuncio

Dopo l’avvistamento di poco fa, ecco che Crytek ha confermato di essere al lavoro su Crysis 4 pubblicando un primo teaser trailer ufficiale.









L’annuncio è firmato da Avni Yerli, CEO della compagnia tedesca, il quale ha spiegato che lo sviluppo è ancora nelle fasi iniziali, pertanto potrebbe volerci un bel po’ prima che Crysis 4 veda la luce del sole.

“Crysis è una serie importante per moltissime persone,” ha dichiarato Avni Yerli. “È amata dai giocatori di tutto il mondo, e alcune delle persone che ora lavorano nell’industria dei videogiochi lo stanno facendo grazie al primo gioco della serie. Per questo vogliamo assicurarci che il prossimo capitolo del franchise sia all’altezza delle vostre aspettative.”

Crytek diffonderà ulteriori dettagli su Crysis 4 man mano che i lavori andranno avanti, ma nel frattempo ha dato il via a una campagna di assunzioni al fine di potenziare il team di sviluppo.