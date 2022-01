I prossimi Call of Duty e Warzone 2 saranno anche su console PlayStation

In seguito all’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, le parole di Phil Spencer erano servite a rassicurare chi temeva una sparizione della serie Call of Duty da PS4 e PS5. Un recente articolo di Jason Schreier per Bloomberg ha chiarito più nel dettaglio cosa, nel concreto, succederà alla serie di sparatutto nei prossimi anni. Allo stato attuale delle cose, i due prossimi capitoli di Call of Duty, previsti per il 2022 e il 2023, usciranno anche su PlayStation. Lo stesso vale per Warzone 2 (titolo provvisorio): a quanto pare, fra i progetti di Activision c’è anche una nuova iterazione del suo popolare battle royale, probabilmente finalizzata all’utilizzo di un motore di gioco più moderno e meglio adatto alla nuova generazione di console.

Jason Schreier ha inoltre spiegato che questi piani non rappresentano un atto di cortesia particolare di Microsoft, ma semplicemente il rispetto di accordi siglati prima dell’acquisizione. Dopo il 2023 e una volta completato il passaggio di consegne, resta da vedere cosa deciderà di fare la Casa di Redmond – anche nell’ottica di una potenziale riorganizzazione di Call of Duty.