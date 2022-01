Dying Light 2: ecco la roadmap dei contenuti post lancio

Techland ha promesso che supporterà Dying Light 2 per almeno cinque anni, ma per il momento è il caso di concentrarsi sul lancio del gioco (che, lo ricordiamo, è previsto per il 4 febbraio) e sul periodo immediatamente seguente. E a questo proposito, lo studio polacco ha dettagliato i suoi piani per i contenuti che saranno rilasciati fino al mese di giugno, illustrati tramite una pratica roadmap.

Fra febbraio e maggio, dunque, Dying Light 2 si aggiornerà con una serie di contenuti gratuiti, come oggetti cosmetici, eventi speciali e sfide per i più temerari. A giugno sarà il turno del primo DLC della storia, in questo caso a pagamento; Techland prevede almeno un altro DLC della storia, ma è ancora presto per sapere quando uscirà questo secondo contenuto a pagamento. Oltre ai contenuti aggiuntivi, chiaramente, lo studio prevede di continuare a monitorare lo stato del gioco e a intervenire con patch e correzioni dove necessario.