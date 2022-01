Final Fantasy XIV torna in vendita dopo i problemi con i server

A più di un mese e mezzo dal lancio dell’espansione Endwalker, sembra che i problemi con i server di Final Fantasy XIV stiano rientrando e la situazione torni a riavvicinarsi alla normalità. Per questo motivo, Square Enix ha deciso di rendere nuovamente disponibile per l’acquisto il suo MMO, la cui vendita era stata bloccata a metà dicembre. Non è invece ancora possibile creare account di free trial: il publisher intende monitorare la situazione ancora per qualche tempo prima di riprendere anche questa pratica.

Ovviamente, Square Enix continuerà a lavorare per migliorare la sua infrastruttura. La giornata di ieri ha visto l’apertura dei server per l’Oceania, mentre i prossimi mesi vedranno l’espansione dei data center nordamericani, europei e giapponesi.