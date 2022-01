Triangle Strategy: il nuovo trailer presenta Frederica

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Triangle Strategy, l’intrigante JRPG tattico di Team Asano. Soggetto di questo nuovo video è Frederica, promessa sposa di Serenoa Wolfhort, il protagonista del gioco. Il matrimonio in questione, però, ha più a che fare con affari militari che non con l’amore genuino. Quelli in cui è ambientato il gioco sono infatti tempi in cui la guerra bussa alle porte di ogni casa: questa neonata alleanza potrebbe garantire nuova sicurezza al popolo dei Wolfhort… ma al prezzo di una terribile decisione.









Triangle Strategy è un gioco che metterà alla prova non solo le nostre abilità sul campo di battaglia, ma anche i nostri codici etici. Verremo infatti chiamati a compiere scelte che avranno risvolti importanti sul mondo di gioco e sullo sviluppo della storia. Questo JRPG uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 4 marzo.