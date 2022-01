Arcade Story porterà i classici arcade anni '80 a Sanremo 2022

Non solo musica: a Sanremo 2022 saranno presenti anche i videogiochi, e per la precisione i classici arcade degli anni ’80. A portare un po’ di Pac Man, un po’ di Space Invaders e tanti cabinati originali dell’epoca ci penserà Arcade Story, gruppo italiano che allestierà un set speciale in quel di Casa Sanremo, dove a partire dal 30 gennaio Michele “Arcade Mike” Colucci terrà varie dirette che potranno essere seguite sul canale Instagram @arcade.story. Il Salotto tenuto a Casa Sanremo 2022 da Michele Colucci sarà dedicato ad Amadeus, che proprio nel corso degli anni ’80 ha dato il via alla sua carriera con le prime apparizioni su Radio Deejay, attraverso interviste e confronti che coinvolgeranno anche i protagonisti del Festival.

Nato nel 2017 in provincia di Vicenza, il progetto Arcade Story sorge con l’intenzione di mantenere vivo l’interesse per i classici arcade e per l’immaginario pop degli anni ’80. Da allora, Michele Colucci, Antonio Nati, Andrea Genovese, Andrea Vesnaver e Domenico Cervini hanno dato il via a un importante lavoro di ricerca, restauro e recupero di cabinati originali. In totale, la collezione di Arcade Story raccoglie più di quattrocento cabinati.