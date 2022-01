Crusader Kings 3 per console in uscita a fine marzo

Paradox Interactive ha pubblicato un nuovo trailer di Crusader Kings 3 che ne annuncia la data di uscita delle versioni per console.









L’ottimo grand strategy medievale, già disponibile da circa un anno e mezzo su PC, verrà pubblicato su PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 29 marzo 2022. Da notare che la conversione realizzata da Lab42 presenta un’interfaccia specifica e uno schema di controllo appositamente adattato per schermi più grandi e gamepad per console. La nuovissima mappa di controllo consente ai giocatori di navigare rapidamente e facilmente nei menu di gioco tramite trigger, bumper e rapidi movimenti della levetta analogica. L’edizione per console utilizza anche le feature caratteristiche di PS5 e Xbox Series X|S, come tempi di caricamento molto più rapidi per un’esperienza di gioco senza interruzioni, nonché feedback aptici e grilletti adattivi (dove presenti).

Nello specifico, i possessori di PlayStation 5 potranno sperimentare personalmente i meccanismi di stress del gioco dal momento che il controller DualSense reagisce fisicamente agli eventi di gioco mentre questi si svolgono su schermo. Maggiore è lo stress accumulato da un personaggio, maggiore sarà la resistenza applicata ai grilletti adattivi del DualSense. Infine, le Attività e il Game Help della console PS5 forniscono anche una piattaforma per assistere i nuovi giocatori mentre muovono i loro primi passi nel mondo di Crusader Kings 3.