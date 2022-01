Epic Games apre un nuovo studio di sviluppo in Polonia

Epic Games ha annunciato l’apertura di un nuovo studio di sviluppo con sede in Polonia. Questa nuova realtà, come si legge nel comunicato stampa ufficiale, è formata da ex membri di Plastic, team indipendente autore di titoli del calibro di Bound, Datura e Linger in Shadows.

Epic fa sapere che questo nuovo studio si dedicherà allo sviluppo di esperienze videoludiche standalone, dunque lavorerà a nuovi videogiochi e non assumerà un ruolo di supporto come le acquisizioni recenti della compagnia di Fortnite.

Per il momento Epic Games è ancora alla ricerca di personale da innestare nello studio polacco, pertanto non sappiamo se i lavori sul primo progetto di questo nuovo team siano già partiti.

