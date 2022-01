Steam Deck in uscita il 25 febbraio, ecco come ordinare il mini PC di Valve

Ormai ci siamo davvero: l’uscita di Steam Deck è ormai dietro l’angolo. Valve ha confermato che il lancio della sua piattaforma portatile avverà il prossimo 25 febbraio, ma come fare per ordinare Steam Deck?

La stessa compagnia di Bellevue ha reso note le modalità di acquisto del mini PC portatile spiegando che a partire dalle 19:00 del 25 febbraio verranno mandati gli inviti alle persone che hanno effettuato la prenotazione di Deck, dando ovviamente la precedenza ai primi fortunati che sono riusciti a prenotare il dispositivo su Steam. Gli utenti avranno poi 72 ore per confermare o annullare la prenotazione e procedere al pagamento, dopodiché le spedizioni partiranno già il successivo 28 febbraio. Da notare che sarà possibile ordinare solamente il modello per il quale si è effettuata la prenotazione.

Nel caso in cui aveste effettuato la prenotazione ma non riceviate l’email di conferma non disperate: Valve pianifica di inviare le conferme degli ordini di Steam Deck con cadenza settimanale, sempre rispettando l’ordine di prenotazione.

Per finire, Valve fa sapere che a stretto giro verranno inviate le prime unità di Steam Deck alla stampa specializzata affinché possano procedere a recensirle. Nel frattempo Gabe Newell e soci si stanno adoperando per espandere le feature di Steam in vista del lancio della piattaforma, nonché per ampliare la lista dei videogiochi compatibili.

