MSI presenta il nuovo SSD Spatium M450

MSI ha presentato Spatium M450, un nuovo SSD NVMe PCIe 4.0 ad alte prestazioni progettato per incontrare le richieste degli utenti più esigenti.

L’interfaccia PCIe 4.0 di Spatium M450 offre velocità di lettura sequenziale fino a 3600 MB/s e di scrittura sequenziale di 3000 MB/s. La linea prevede tre modelli con capacità di archiviazione di 250GB, 500GB e 1TB, anche se nel nostro Bel Paese inizialmente arriveranno solo gli ultimi due modelli. M450 supporta un range elevato di correzioni dei data error come LPDC ECC e E2E Data Protection, fornendo un elevato TBW (Terabyte Written) per una migliore durabilità e longevità. La serie M450, come gli altri SSD di MSI, ha una garanzia di ben 5 anni.

Spatium M450 sarà disponibile in Italia già nei prossimi giorni al prezzo consigliato di € 89,99 per il modello da 500GB e di € 159,99 per quello da 1TB.

Condividi con gli amici Inviare