Blizzard ha novità in arrivo anche per Warcraft, Overwatch e Diablo

Particolare attenzione ha suscitato nelle ultime ore la notizia che Blizzard si sta dedicando a un gioco di tipo survival, ma non è ovviamente l’unico progetto in cantiere in quel di Irvine. E sembra che non ci vorrà molto prima di venirne a sapere di più su questi altri progetti: su Twitter, il presidente dello studio Mike Ybarra ha infatti reso noto che nel corso delle prossime settimane arriveranno nuove informazioni su Warcraft e Overwatch. Anche aggiornamenti su Diablo sono in programma, ma in questo caso servirà un po’ più di pazienza.

Particolarmente interessante il fatto che Mike Ybarra citi Overwatch. Le informazioni sul seguito del popolare shooter annunciato nel 2019 sono infatti state decisamente sparute, e la notizia di un suo rinvio al 2023 non ha fatto sperare bene nelle sorti del progetto; speriamo che le novità in arrivo possano placare gli animi. Un po’ più regolare Diablo IV, che ogni tanto si fa sentire, ma anche in questo caso non dubitiamo i fan abbiano sete di nuove informazioni.