Half-Life 2 aggiorna la sua interfaccia per lo Steam Deck

Con l’arrivo dello Steam Deck, è naturalmente nel pieno interesse di Valve che tutti i suoi titoli più apprezzati siano in piena forma anche sulla console portatile. Perché sia così, alcuni dei suoi giochi avranno però bisogno di aggiornamenti: è il caso di Half-Life 2, che ha di recente visto delle modifiche alla sua interfaccia. Come mostrato dall’utente Gabe Follower su Twitter, per accedere alla nuova UI è necessario trafficare con le impostazioni del gioco dalla libreria di Steam, attivando la build beta e inserendo “-gamepadui” nelle opzioni di lancio.

Fra le varie modifiche, oltre a un’interfaccia più adatta ai controlli di una console portatile, c’è anche una dimensione dei caratteri e dei sottotitoli più consistente e agevole per la lettura. Insomma, Half-Life 2 sembra essere più che pronto al lancio dello Steam Deck, che vi ricordiamo avverrà il 25 febbraio (sì, in concomitanza con quell’altro giochino lì).