Horizon Forbidden West mostra il suo gameplay su PS4, entra in fase gold

Niente rinvii dell’ultimo minuto per Horizon Forbidden West: Guerrilla Games ha infatti da poco confermato che il prossimo capitolo delle avventure di Aloy è entrato in fase gold. La fase di produzione dei contenuti è quindi da considerarsi completata, in linea con il lancio previsto per il 18 febbraio. In concomitanza con questo annuncio, lo studio olandese ne ha approfittato anche per mostrare il gameplay su PS4.

Le clip in questione sono state registrate su PS4 Pro. Se da un lato si possono riconoscere delle inevitabili differenze rispetto a quanto mostrato su PS5, sopratutto nella resa degli effetti particellari, dall’altro ci sentiamo di dire che anche sulla console di vecchia generazione Horizon Forbidden West fa un’ottima figura. Un’ulteriore prova, senza dubbio, dell’abilità di Guerrilla Games.